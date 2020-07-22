Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda - Son Dakika

Toplantıda, dosyayı görüşmek üzere beş kişilik hazırlık komisyonu kuruldu.

Karma Komisyon, HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele almak üzere bir araya geldi.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik 'e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek üzere hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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