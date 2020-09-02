Tuma Çelik'in, yurt dışına çıkış yasağına itirazı reddedildi - Son Dakika

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla fezleke düzenlenerek TBMM'ye gönderilen eski HDP Milletvekili Tuma Çelik'in, yurt dışı çıkış yasağına itirazı reddedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında fezleke düzenleyerek, dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye göndermişti. Tuma Çelik hakkında ayrıca yurtdışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Bu süreçte HDP tarafından partiden ihraç edilen Tuma Çelik, avukatı aracılığıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine dilekçe vererek, yurt dışı çıkış yasağına itiraz etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Çelik'in itirazının reddedilmesi için sulh ceza hakimliğine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren sulh ceza hakimliği, Çelik'in itirazını reddetti.