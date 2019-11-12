Son Dakika Haberleri: TÜMAD Madencilik 6 bin fidanı toprakla buluşturdu
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TÜMAD Madencilik 6 bin fidanı toprakla buluşturdu

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' fidan dikim kampanyası kapsamında TÜMAD Madencilik 6 bin fidanı toprakla buluşturdu.

TÜMAD Madencilik 6 bin fidanı toprakla buluşturdu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' fidan dikim kampanyası kapsamında TÜMAD Madencilik 6 bin fidanı toprakla buluşturdu.


Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde, 81 ilde eş zamanlı olarak 11 Kasım saat 11: 11'de düzenlenen etkinlikle 11 milyon fidan toprakla buluştu. Çanakkale ve Lapseki'de yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren TÜMAD Madencilik 'Nefes ol' kampanyasına 6 bin fidan dikerek katkı sağladı. TÜMAD çalışanları Lapseki'de belirlenen alanda fidanları toprak ile buluşturdu. - ÇANAKKALE

Orman Genel Müdürlüğü, Madencilik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:53 Kaynak: İHA
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