Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' fidan dikim kampanyası kapsamında TÜMAD Madencilik 6 bin fidanı toprakla buluşturdu.



Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde, 81 ilde eş zamanlı olarak 11 Kasım saat 11: 11'de düzenlenen etkinlikle 11 milyon fidan toprakla buluştu. Çanakkale ve Lapseki'de yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren TÜMAD Madencilik 'Nefes ol' kampanyasına 6 bin fidan dikerek katkı sağladı. TÜMAD çalışanları Lapseki'de belirlenen alanda fidanları toprak ile buluşturdu. - ÇANAKKALE