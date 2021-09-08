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Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına beraati bozulan eski yüzbaşının tahliye talebi reddedildi - Son Dakika

Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına beraati bozulan eski yüzbaşının tahliye talebi reddedildi

08.09.2021 16:44
Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına beraati bozulan eski yüzbaşının tahliye talebi reddedildi, System.String[]

15 Temmuz darbe teşebbüsünde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin davada, beraat kararları bozulan sanıklardan eski yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran'ın tahliye talebi reddedildi.

15 Temmuz darbe teşebbüsünde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin davada, beraat kararları bozulan sanıklardan eski yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran'ın tahliye talebi reddedildi.

15 Temmuz Darbe Girişimi gecesinde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in rütbesini sökerek, kelepçe takıp ağzını bantladıktan sonra Maltepe Askeri Cezaevi'ne kapatılmasına ilişkin davada, haklarında verilen beraat kararları bozulan tutuklu sanık Ertürk Murat Cansaran ile firari sanık Orhan Arı'nın yargılandığı davanın 8'inci celsesi görüldü. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ertürk Murat Cansaran getirildi. Şikayetçi Mesut Özel'in avukatı ve şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da duruşmada hazır bulundu.

CEZAEVİNE YAZILAN YAZIYA CEVAP GELMEDİ

Olay gecesi askeri cezaevi içerisi, bahçesi ve çevresinde kayıt alan tüm kameraların numaraları bildirilmek ve ayrı ayrı olacak şekilde CD'lenmek üzere 2'nci sınıf kadrolu askeri ceza ve tutukevlerine yazılan müzekkereye cevap verilmediği tutanağa geçti.

AVUKATLARI TAHLİYESİNİ İSTEDİÖnceki celse hakkında mütalaa verilen tutuklu sanık Ertürk Murat Cansaran, dosyaya ulaşan evrakları inceleyemediğini belirterek süre talep etti. Sanık avukatı Fatih Arslan, "Darbe gününe ilişkin topçu taburuyla ilgili yaklaşık 30'a yakın personel dinlenecektir. Biz bu personeller dinlenildikten sonra savunma yapmak için süre istiyoruz. Yargıtay'ın bozma ilamından önce müvekkilim tahliye edilmişti. Bozma ilamında yazışmaların araştırılması talep edilmişti. Bahsedilen yazışmalar telegram yazışmalarıdır. Mahkemenizin dosyasında 'telegram yazışmaları incelendi' denilmektedir. Burada bir çelişki vardır. Bozma ilamından sonra müvekkilim bir süre tutuklanmadı. Bozmadan sonra ve mütalaada TCK 309. maddesinden cezalandırılması istenilmesine rağmen tüm duruşmalara katılmıştır. Her türlü adli kontrol şartıyla müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

"TELEGRAM KONUŞMASI DARBE KARŞITI"Sanığın diğer avukatı Müslüm Eriş de dinlenen tanıkların sanığın suçlama konusu olaylarla ilgisinin olmadığını ve suçlamanın doğru olmadığını söylediklerini belirterek "Telegram konuşması incelendiğinde darbe karşıtı olduğu çok net bir şekilde anlaşılacaktır" dedi.

"ŞİKAYETİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR"Cumhurbaşkanı avukatları, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Diğer avukatlar da eksikliklerin giderilmesini talep etti. Önceki celse tutuklu sanık Cansaran hakkında 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, firari sanık Orhan Arı hakkında ise henüz ifadesi alınamamış olması nedeniyle dava dosyasının ayrılması şeklinde verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirten duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

SANIĞIN TUTUKLUĞU DEVAMMahkeme heyeti, firari sanık Orhan Arı hakkındaki yakalama kararının devamına ve sanık Ertürk Murat Cansaran'ın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.

"EYLEMLERİ DURDURAN KİŞİ BEN OLMAMA RAĞMEN YARDIM ETMEKLE SUÇLANIYORUM"Sanık Ertürk Murat Cansaran 16 Haziran 2021'deki duruşmada yaptığı savunmasında, "Cezaevinde toplam 16 adet kamera vardır. Ancak 5 adet kamera kaydı dosyaya sunulmuştur. Cezaevininin tüm iç ve dışını gösteren kamera kayıtlarının eksik gönderildiğini, yazışmaların cevaplanmadığını kurgu içine girildiğini düşünmekteyim. O gece Mak Timini getirdiği bir kısım sonradan öğrendiğimiz generallerle ilgili teslim etme çabalarını canını ortaya koyarak ne kadar sert tepki verdiğimi Ersan Salman'ın ifadesinden de görebilirsiniz. Zafer Gümüş'ün eylemlerini durduran kişi ben olmama rağmen burada yardım etmekle suçlanıyorum" demişti.

DAVANIN GEÇMİŞİ15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in Maltepe Askeri Cezaevi'nde alıkonulmasına ilişkin 2'si firari 9 sanığın İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı dava 2018'de karara bağlanmıştı. Mahkeme, eski kurmay binbaşı Cüneyt Aydoğan ve Zafer Gümüş, yüzbaşı Semih Barbaros Üstün ve üsteğmenler İbrahim Halil Tekatlı, İsa Demirbilek'i "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 12'şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Firari sanıklar eski kurmay albay Uğur Yıldız ve binbaşı Mustafa Köroğlu'nun dosyasının ayrılmasına karar veren heyet, yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran ile üsteğmen Orhan Arı'nın üzerlerine atılı suçlardan beraatına hükmetmişti. Davanın karara bağlanmasının ardından dosya incelemesi yapan Yargıtay, 5 sanığa verilen hapis cezalarını onamış, Ertürk Murat Cansaran ve Orhan Arı'nın ise beraat kararlarını bozmuştu.


Deniz Harp Okulu, Telegram, İstanbul, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına beraati bozulan eski yüzbaşının tahliye talebi reddedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına beraati bozulan eski yüzbaşının tahliye talebi reddedildi - Son Dakika
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