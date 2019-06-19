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TÜMBİFED 'Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri' törenle sahiplerini buldu

55 dakika önce

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu'nun (TÜMBİFED) organize ettiği 'Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri' törenle sahiplerini buldu.

TÜMBİFED 'Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri' törenle sahiplerini buldu, System.String[]
Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu'nun (TÜMBİFED) organize ettiği 'Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri' törenle sahiplerini buldu.

Bünyesinde birçok derneği barındıran ve son dönemlerde hem sosyal kampanyaları hem de çalışmalarıyla adını duyuran TÜMBİFED önemli bir amaç için bir araya geldi. Kendi alanlarında uzman 25 profesörden oluşan TÜMBİFED Akademi Kültür ve Bilim Komisyonu, aylarca süren çalışmaları sonucunda önemli çalışmalarıyla insanlık adına katkı sağlayan projeleri ödüllendirdi. Farklı kategorilerde birçok ödülün verildiği programa sanat, spor ve akademi camiasından birçok isim katıldı. Ödül töreni öncesinde Prof. Dr. Mustafa Uslu'nun hazırlamış olduğu Anadolu'dan Esintiler Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından verilen konserde davetliler eşsiz bir gece yaşadı. Ardından çok sayıda iş adamı, akademisyenler ve ünlüler ödül aldı.

"34 farklı komisyon ile projeler yürütmekteyiz"

TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu'nun en önemli varlığının değerli üyeleri ve üyelerinin toplumda yerine getirdikleri katkı sağlamayı amaçlayan projeler olduğunu söyledi. Bilge, "Tüm Bürokrat ve İş Adamları Federasyonu'nun en önemli amacı üyelerinin katkılarıyla devletimize yardım etmek, toplumsal anlamda bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapmak, toplumun zararına olan etkenin kalkması için mücadele etmek, halkın çıkarlarını ve haklarını korumak için çalışmalar yapmaktır. Tüm TÜMBİFED Akademi Kültür ve Bilim Ödüllerini oluşumunu sağlayan etkende her bir kendi alanında uzman bir eğitimci olan akademisyenlerimiz tarafından oluşturulan; akademi, kültür ve bilim pozisyonudur. Tüm bürokratlar ve İş Adamları Federasyonu olarak 34 farklı komisyon ile projeler yürütmekteyiz. Aylar süren çalışmalar sonucunda birçok başarılı projeyle kişiyi tekrar kamuoyunda paylaşmayı hedeflediğimiz etkinliğimizin en heyecanlı kısmı şüphesiz ödüllerin açıklandığı andır. Bu anın heyecanını sizinle yaşamaktan büyük keyif ve mutluluk duyuyorum" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:02 Kaynak: İHA
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