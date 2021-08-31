TÜMBİFED'den KKTC Çıkartması - Son Dakika

İstanbul'da seçkin iş insanları, bürokratlar ve akademisyenlerin iş birliğiyle kurulan Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED)'in Yönetim ve Danışma Kurulu üyelerinden oluşan heyet, KKTC'de ziyaretlerde bulundu.

TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev ve beraberindeki heyet,, KKTC ziyareti kapsamında Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Yadımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile son derecede verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, "KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın kabrini ziyaret ederek başladığımız programımız KKTC Meclis Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Bakan görüşmelerimizle devam etti. Maraş ziyaretinde bulunduk. Görüştüğümüz meclis başkanı ve bakanlar heyetimize son derecede sıcak bir ilgiyle yaklaştı. Özellikle iki kardeş ülke olarak her anlamda birbirini destekleyen ve yardımcı olarak devam eden bu ilişkinin hep baki kalmasını ister ve her geçen gün daha da artarak devam etmesini temenni ederim." dedi.

TÜMBİFED Komisyon Başkanı Prof. Dr. M. Ertaç Ergüven ise, "Görüşmelerimiz oldukça verimli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Ziyaretlerimizde değişik konularda çalıştayların yapılması ön plana çıkmıştır. Bu konuda hem buradaki STK'lar hem de bizler ve yetkili kurum ve kuruluşlarla önemli çalışmalar yapacağız. KKTC bakanları, TÜMBİFED Heyetini tekrar beklediklerini ve gelecek sefer de TÜMBİFED üyelerini ağırlamaktan mutluluk duyacağını ifade etti. - KARABÜK