Son Dakika Haberleri: Tümbifed Genel Başkanı Cemil Bilge,milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'yi Ziyaret Etti

Tümbifed Genel Başkanı Cemil Bilge,milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'yi Ziyaret Etti

45 dakika önce

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Genel Başkanı Cemil Bilge, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'yi ziyaret etti.

Tümbifed Genel Başkanı Cemil Bilge,milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'yi Ziyaret Etti, System.String[]
Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Genel Başkanı Cemil Bilge, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'yi ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye'nin yerli ve milli anlayışla savunma sanayinde büyük hamle başlattığını dile getiren Bilge,"TÜMBİFED ailesi olarak yerli ve milli savunmanın yüzde 100'e ulaşması için üzerimize düşen tüm görevleri yapmaya hazırız"dedi.

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Genel Başkanı Cemil Bilge, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'yi makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette, yerli ve milli savunma sanayine yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin, savunma sanayinde yerli ve milli anlayışla ilerlediğini belirten Cemil Bilge, "Türk savunma sanayi son yıllarda yaptığı atakla birçok alanda başarılı projeler gerçekleştirmeyi başardı. Milli tank, milli uçak ve milli uydu projeleri devletimizin büyük kararlılığıyla devam ediyor. Biz de TÜMBİFED ailesi olarak yerli ve milli savunmanın yüzde 100'e ulaşması için üzerimize düşen tüm görevleri yapmaya hazırız"dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:17 Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel
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