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TÜMBİFED toplantısı, Üsküdar'da gerçekleştirildi

58 dakika önce

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından Nakkaşte'de toplantı düzenlendi.

TÜMBİFED toplantısı, Üsküdar'da gerçekleştirildi, System.String[]

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından Nakkaşte'de toplantı düzenlendi. Genel Başkan Cemil Bilge'nin konuşmasıyla başlayan toplantıda komisyon başkanları projelerini sundu.


Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED), Nakkaştepe'deki Bridge restoranda bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge ve çok sayıda kişi katıldı. Toplantı, gösterilen tanıtım filminin ardından TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge'nin konuşmasıyla başladı. Komisyon başkanları, toplantıda proje sunumları gerçekleştirdi.


TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge konuşmasında, "Geçtiğimiz dönemlerde yaptığımız en güzel işlerden biri profesörlerden oluşan 40 kişilik akademik kurul kurarak bu kurullar vasıtasıyla 37 adet komisyon oluşturduk. Her biri birbirinden değerli, ülkemiz için fayda sağlayacak 37 kurum. 37. Komisyonumuzu da yakın zamanda kurduk. Düşünce ve Strateji Merkezinde sağlık spor, siyaset alanının önde gelen isimlerini bir araya getirerek yaklaşık 20 kişiden oluşan komisyonumuz var. Türkiye'nin önemli ve stratejik konularını ele alarak beyin fırtınasıyla bunları uzman kişilerle değerlendirip sonucunda çıkan raporları da gerekli kurumlarla paylaşacağız. TÜMBİFED'i birkaç adım daha ileriye taşıyacak bir projedir bu 38. komisyonumuz.


1400 civarında aplikasyonumuz indirilmiş, bu organizasyon dahil federasyonumuzun bütün üst düzey ziyaretler, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, ziyaretleri dahil olmak üzere tamamı aynı gün içerisinde işleniyor ve oradan takip edebilirsiniz. Bundan sonra da dergilerimiz TÜMBİFED dergimiz her üç ayda bir çıkacak. İngilizce ve Türkçe olarak. Aynı zamanda dijital ortamda da bunu baskısını göreceğiz. Bunla yaptığımız işler" dedi.


Toplantı dernek başkanları görüş ve önerilerini dile getirdi. 2019-2020'de yapılacak etkinlik ve çalışmaların görüşülmesinin ardından toplantı sonlandırıldı. - İSTANBUL

Sefa Demiryürek, fahrettin koca, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:59 Kaynak: İHA
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