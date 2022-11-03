Tumblr, 2018'den beri devam eden "müstehcen içerik" konusundaki yasağı kaldırdı - Son Dakika
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Tumblr, 2018'den beri devam eden "müstehcen içerik" konusundaki yasağı kaldırdı

03.11.2022 18:48
Tumblr, 2018'den beri devam eden "müstehcen içerik" konusundaki yasağı kaldırdı

Sosyal paylaşım platformu Tumblr, 2018 yılında getirilen yetişkin içeriklerin yasaklanmasını konu alan yasağı 4 yıl sonra kaldırarak platformda bundan sonra çıplaklığa izin verileceğini duyurdu.

Tumblr yayınladığı yönetmelikte bu yasağın kaldırılmasının "Tumblr'da sanatsal ifadenin gelişmesi için daha fazla alan yaratmasını ve her birinize kendi deneyiminizi oluşturma konusunda güç vermesini umuyoruz" ifadesinde bulundu. Bundan 4 yıl önce getirilen yasak Tumlr'ın Apple App Store'dan çocuk pornografisi olayı nedeni ile kaldırıldığında getirilmişti.

Web sitesi topluluk politikasını güncelleyen Tumblr'ın yeni kurallarına göre, çıplaklık içeren, yetişkinlere yönelik medyalar ve metinler artık platformdan kullanıcılar tarafından yayınlanabilecek.

Yeni kurallar dahilinde "blogun amacının müstehcen" olduğu belirtilecek. Nefret, şiddet ve kan içeren, Çocukların resimleri de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde pedofiliyi teşvik eden herhangi bir içerik yayınlanamayacak.

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Sosyal Medya, Tumblr, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tumblr, 2018'den beri devam eden 'müstehcen içerik' konusundaki yasağı kaldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tumblr, 2018'den beri devam eden "müstehcen içerik" konusundaki yasağı kaldırdı - Son Dakika
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