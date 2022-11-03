Tumblr, 2018'den beri devam eden "müstehcen içerik" konusundaki yasağı kaldırdı

Tumblr yayınladığı yönetmelikte bu yasağın kaldırılmasının "Tumblr'da sanatsal ifadenin gelişmesi için daha fazla alan yaratmasını ve her birinize kendi deneyiminizi oluşturma konusunda güç vermesini umuyoruz" ifadesinde bulundu. Bundan 4 yıl önce getirilen yasak Tumlr'ın Apple App Store'dan çocuk pornografisi olayı nedeni ile kaldırıldığında getirilmişti.

Web sitesi topluluk politikasını güncelleyen Tumblr'ın yeni kurallarına göre, çıplaklık içeren, yetişkinlere yönelik medyalar ve metinler artık platformdan kullanıcılar tarafından yayınlanabilecek.

Yeni kurallar dahilinde "blogun amacının müstehcen" olduğu belirtilecek. Nefret, şiddet ve kan içeren, Çocukların resimleri de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde pedofiliyi teşvik eden herhangi bir içerik yayınlanamayacak.