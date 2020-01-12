Tümer Metin: Ben o şehri alacağım, az daha sabır - Son Dakika
Son Dakika Spor Tümer Metin: Ben o şehri alacağım, az daha sabır - Son Dakika Spor

Tümer Metin: Ben o şehri alacağım, az daha sabır

11 dakika önce

Eski milli futbolcu Tümer Metin, yorumcu olarak katıldığı televizyon programında, yetiştiği kulüp olan Zonguldakspor'u satın alabileceğinin sinyallerini verdi.

Tümer Metin: Ben o şehri alacağım, az daha sabır, System.String[]

Türk futbolunun efsane isimlerinden Tümer Metin, yetiştiği kulüp olan Zonguldakspor'la ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

TRT'de yorumcu olduğu Stadyum programında, Zonguldakspor'un geçtiği kötü dönem nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Tümer Metin, kulübü satın alacağının sinyallerini verdi.

"ALACAĞIM, AZ DAHA SABIR"

Tümer Metin Zonguldakspor'u kast ederek "Ben o şehri alacağım. Az daha sabır" diyerek heyecana neden oldu

Tümer Metin yaklaşık 2 ay önce Zonguldak'a gelerek kulüp binasında ve Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda gerçekleştirilen film çekimine katılmış ve Zonguldakspor teknik heyeti vefutbolcularla da bir araya gelmişti.

Tümer Metin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:42 
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