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Son Dakika Spor Tümer Metin: Bu gecenin tadını çıkarın

Tümer Metin: Bu gecenin tadını çıkarın

7 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, grupta puanını 20'ye yükselterek şampiyonaya katılmayı garantiledi.

Tümer Metin: Bu gecenin tadını çıkarın, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, grupta puanını 20'ye yükselterek şampiyonaya katılmayı garantiledi.


İzlanda maçının ardından TRT Spor'a konuşan Tümer Metin, oyun anlamında eleştiri yapılmaması gerektiğini ve bu gecenin tadının çıkarılması gerektiğini savundu.


Tümer Metin'in açıklamaları şu şekilde;


Bu akşam şöyle yorumlar okuyorum. Gol atamadık, liderlik fırsatı geldi. Sanki tarihimizde turnuva kaçırmadık, sanki hep lider gittik. ya bırak, bırak. Tadını çıkarın bu gecenin. Euro 2020'deyiz!"


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Tümer Metin, İzlanda, Futbol, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:41 
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