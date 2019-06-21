Son Dakika Haberleri: Tümer Metin ve Gamze Topuz'dan tatile seçim arası
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Tümer Metin ve Gamze Topuz'dan tatile seçim arası

1 saat önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinde tatil yapan eski milli futbolcu Tümer Metin ve oyuncu sevgilisi Gamze Topuz, tatile seçim arası verip, oy kullanmak üzere İstanbul'a gideceklerini söyledi.

Tümer Metin ve Gamze Topuz'dan tatile seçim arası, System.String[]
İZMİR'in Çeşme ilçesinde tatil yapan eski milli futbolcu Tümer Metin ve oyuncu sevgilisi Gamze Topuz, tatile seçim arası verip, oy kullanmak üzere İstanbul'a gideceklerini söyledi.
Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin, Alaçatı'da sevgilisi Gamze Topuz'la tatil yapıyor. Alaçatı'da bir davete katılmaya giden ünlü ikili, DHA objektifine poz verdi.
Tatile seçim arası vereceklerini belirten Tümer Metin, "Oyumuzu kullanmaya İstanbul'a gidiyoruz. Daha sonra adres yine Çeşme" dedi.


- İzmir
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:22 Kaynak: DHA
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