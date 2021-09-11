Tümer Metin ve Ümit Davala Tivibu Spor'da "yorumlayacak"

Tivibu Spor ailesine Milli takım ve kulüp kariyerlerinde birçok başarıya imza atan Tümer Metin ve Ümit Davala, Tivibu Spor ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu Spor ailesi iki isimle büyümeye devam ediyor.

Milli formayla Avrupa üçüncülüğü yaşayan, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile lig şampiyonluklarına uzanan Tümer Metin ve dünya üçüncüsü Türkiye kadrosunda olan, Werder Bremen ile Bundesliga'da şampiyonluk kupaları kaldırmış, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nda zafere ulaşan kadrosunda yer alan Ümit Davala artık Tivibu Spor ekranlarında olacak.

Türk futbolunun iki efsanesi her pazar Tivibu Spor ekranlarında haftanın maçlarını ve spor dünyasındaki gelişmeleri değerlendirecek.

Tümer Metin ve Ümit Davala'nın yorumları ile Erkut Öztürk'ün moderatörlüğündeki Orta Nokta 12 Eylül Pazar, 19.00'da Tivibu Spor izleyicileri ile buluşacak.