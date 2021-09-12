Tümer Metin ve Ümit Davala Tivibu Spor yorumcusu oldu

Alanında uzman yorumcular ve spikerler ile spor programları yapan Tivibu Spor'a Türk futbolunun iki önemli isminin daha katıldığı açıklandı. Milli takım ve kulüp kariyerlerinde birçok başarıya imza atan Tümer Metin ve Ümit Davala, spor kanalının ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Tivibu Spor kadrosuna iki önemli isim daha katıldı. Milli formayla Avrupa üçüncülüğü yaşayan, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile lig şampiyonluklarına uzanan Tümer Metin ve dünya üçüncüsü Türkiye kadrosunda olan, Werder Bremen ile Bundesliga'da şampiyonluk kupaları kaldırmış, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nda zafere ulaşan kadrosunda yer alan Ümit Davala artık spor kanalının ekranlarında olacak.

Tümer Metin ve Ümit Davala her pazar 'Orta Nokta'da

Türk futbolunun iki önemli isimi her pazar haftanın maçlarını ve spor dünyasındaki gelişmeleri değerlendirecek. Tümer Metin ve Ümit Davala'nın yorumları ile Erkut Öztürk'ün moderatörlüğündeki 'Orta Nokta' 12 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Tivibu Spor izleyicileri ile buluşacak. - İSTANBUL