Tümgeneral Aydoğan Aydın kabri başında anıldı - Son Dakika

Tümgeneral Aydoğan Aydın kabri başında anıldı

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın şehadetinin 4. yılında kabri başında anıldı.

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın şehadetinin 4. yılında kabri başında anıldı. 31 Mayıs 2017'de Şırnak'ta helikopter kazasında şehit olan Kato kahramanı Tümgeneral Aydoğan Aydın mezarının başında ailesi ve sevenleri ile şehadetinin 4. yılında dualarla anıldı. Aydoğan Paşa'nın anma törenine kuzeni ve aynı zamanda AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, aynı dönemde görev yapan ve şuanda Ankara 4. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut katıldı. Anma törenine Tokat Onbeşli Torunları Derneği üyeleri Çanakkale'den getirdikleri toprağı Aydoğan Paşa'nın kabrine serperek 1 saatlik saygı nöbeti tuttu. - ANKARA

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