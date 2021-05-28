Tümgeneral Çırakoğlu, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tümgeneral Engin Çırakoğlu, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Çırakoğlu şeref defterini imzaladı.

Ziyarette, Jandarmanın sorumluluk alanlarında yapılan çalışmalara yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Tuğgeneral Çırakoğlu, Hacıbektaşoğlu'na misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Hacıbektaşoğlu da Çırakoğlu ve beraberindekileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti iletti.

Ziyarette, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin de hazır bulundu.