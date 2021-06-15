Tümgeneral Ergün'den Vali Soytürk'e ziyaret - Son Dakika

Hatay , Kilis ve Gaziantep 'in Suriye Sınır hattından sorumlu olan Adana 6. Mekanize Tümen Komutanı Tümgeneral Levent Ergün, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, sınır hattındaki gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

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