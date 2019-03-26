Tümgeneral Hacıoğlu'ndan Vali Doruk'a Ziyaret
1 saat önce
Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.
Erzurum Jandarma
Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu
, Artvin Valisi Yılmaz
Doruk'u ziyaret etti.
Vali Doruk, makamında kabul ettiği Tümgeneral Hacıoğlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz ile bir süre görüştü.
Artvin'e, askeri birliklerde incelemelerde bulunmak için geldiğini belirten Tümgeneral Hacıoğlu, bu kapsamda Vali Doruk'u ziyaret ettiğini söyledi.
Ziyaret sonunda Vali Doruk ve Tümgeneral Hacıoğlu, birbirlerine plaket ile fotoğraf tablosu takdim etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:31 Kaynak: AA
Şırnak'ta Teröristlerin EYP'li Tuzağında Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu
Atv, Sen Anlat Karadeniz'i Yayın Akışından Kaldırdı
Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi
Haber Global'de Spiker Erhan Ertürk, Yayına Sarhoş Çıktı