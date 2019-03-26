Son Dakika Haberleri: Tümgeneral Hacıoğlu'ndan Vali Doruk'a Ziyaret

Tümgeneral Hacıoğlu'ndan Vali Doruk'a Ziyaret

1 saat önce

Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.

Tümgeneral Hacıoğlu'ndan Vali Doruk'a Ziyaret, System.String[]
Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.

Vali Doruk, makamında kabul ettiği Tümgeneral Hacıoğlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz ile bir süre görüştü.


Artvin'e, askeri birliklerde incelemelerde bulunmak için geldiğini belirten Tümgeneral Hacıoğlu, bu kapsamda Vali Doruk'u ziyaret ettiğini söyledi.


Ziyaret sonunda Vali Doruk ve Tümgeneral Hacıoğlu, birbirlerine plaket ile fotoğraf tablosu takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:31 Kaynak: AA

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