Son Dakika Haberleri: Tümgeneral Halis Zafer Koç Denizli'de
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Tümgeneral Halis Zafer Koç Denizli'de

6 saat önce

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç'un Valisi Karahan'ı makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Tümgeneral Halis Zafer Koç Denizli'de, System.String[]

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç'un Valisi Karahan'ı makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Vali Karahan'ın ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade edilen açıklamada, "Valimiz Karahan, Tümgeneral Halis Zafer Koç ile bir süre sohbet ederek, ziyaretin anısına Yatağan kılıcı hediye etti. Ziyarette Tümgeneral Halis Zafer Koç'a, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Metin Düz de eşlik etti." denildi.

Jandarma, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:54 Kaynak: AA
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