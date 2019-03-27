Son Dakika Haberleri: Tümgeneral İlbaş'tan Kaymakam Türkmen'e Ziyaret

Tümgeneral İlbaş'tan Kaymakam Türkmen'e Ziyaret

2 saat önce

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'i makamında ziyaret etti.

Tümgeneral İlbaş'tan Kaymakam Türkmen'e Ziyaret, System.String[]
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'i makamında ziyaret etti.

Tümgeneral İlbaş ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Levent Akay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çatak'a geldi.

İlbaş ve Akay, makamında ziyaret ettikleri Kaymakam Türkmen ile bir süre görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:27 Kaynak: AA

Hamza Türkmen, Çatak, Jandarma, Güncel
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