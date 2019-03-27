Tümgeneral İlbaş'tan Kaymakam Türkmen'e Ziyaret
2 saat önce
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'i makamında ziyaret etti.
Van Jandarma
Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Çatak
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen
'i makamında ziyaret etti.
Tümgeneral İlbaş ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Levent Akay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çatak'a geldi.
İlbaş ve Akay, makamında ziyaret ettikleri Kaymakam Türkmen ile bir süre görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:27 Kaynak: AA
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