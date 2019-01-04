Tümgeneral İlbaş'tan Vali Bilmez'e Tebrik Ziyareti
1 saat önce
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Vali Mehmet Emin Bilmez'i Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevleri dolayısıyla tebrik etmek üzere ziyaret etti.
Van Jandarma
Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Vali Mehmet Emin Bilmez
'i Van Valiliği
ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevleri dolayısıyla tebrik etmek üzere ziyaret etti.
Yeni görevlerinde başarı dileklerini ileten Tümgeneral İlbaş, Vali Bilmez ile Kolordu sorumluluk alanındaki faaliyetler hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Mehmet Emin Bilmez ise, bölgede Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile birlikte hizmet yürütmekten memnuniyet duyacağını belirterek, kendisine ve emrindeki personele kazasız belasız görevler diledi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:00 Kaynak: İHA
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