Son Dakika Haberleri: Tümgeneral İlbaş'tan Vali Bilmez'e Tebrik Ziyareti

Tümgeneral İlbaş'tan Vali Bilmez'e Tebrik Ziyareti

1 saat önce

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Vali Mehmet Emin Bilmez'i Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevleri dolayısıyla tebrik etmek üzere ziyaret etti.

Tümgeneral İlbaş'tan Vali Bilmez'e Tebrik Ziyareti, System.String[]
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Vali Mehmet Emin Bilmez'i Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevleri dolayısıyla tebrik etmek üzere ziyaret etti.

Yeni görevlerinde başarı dileklerini ileten Tümgeneral İlbaş, Vali Bilmez ile Kolordu sorumluluk alanındaki faaliyetler hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Mehmet Emin Bilmez ise, bölgede Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile birlikte hizmet yürütmekten memnuniyet duyacağını belirterek, kendisine ve emrindeki personele kazasız belasız görevler diledi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:00 Kaynak: İHA

Jandarma, Emin Bilmez, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu Zihinsel Engelli Gencin Babası, Oğluna Yapılan Cinsel İstismarda Skandalını Ortaya Çıkardı

Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı Ankara'da 2'si Polis, 5 Kişinin Yaralandığı Doğal Gaz Patlaması Sonrası Olay Yerinden İlk Görüntüler Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 23:11:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tümgeneral İlbaş'tan Vali Bilmez'e Tebrik Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]