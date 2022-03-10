Tümgeneral Kurtoğlu'ndan Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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Tümgeneral Kurtoğlu'ndan Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret

10.03.2022 12:15
Tümgeneral Kurtoğlu'ndan Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Siirt Valiliğinde gerçekleştirilen ziyarette, terörle mücadele başta olmak üzere güvenlik ve asayiş konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, Tümgeneral Kurtoğlu'na nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, başarı dileğinde bulundu.

Tümgeneral Kurtoğlu ise Vali Hacıbektaşoğlu'na misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi. - SİİRT

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Osman Hacıbektaşoğlu, Tümgeneral, Asayiş, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tümgeneral Kurtoğlu'ndan Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tümgeneral Kurtoğlu'ndan Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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