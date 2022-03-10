Tümgeneral Kurtoğlu'ndan Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Siirt Valiliğinde gerçekleştirilen ziyarette, terörle mücadele başta olmak üzere güvenlik ve asayiş konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, Tümgeneral Kurtoğlu'na nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, başarı dileğinde bulundu.

Tümgeneral Kurtoğlu ise Vali Hacıbektaşoğlu'na misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi. - SİİRT