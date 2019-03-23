Son Dakika Haberleri: Tümgeneral Münir Güzel'den Vural'a Ziyaret

Tümgeneral Münir Güzel'den Vural'a Ziyaret

22 dakika önce

Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, Gaziantep'in İslahiye İlçe Belediye Başkanı Kemal Vural'ı makamında ziyaret etti.

Tümgeneral Münir Güzel'den Vural'a Ziyaret, System.String[]
Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, Gaziantep'in İslahiye İlçe Belediye Başkanı Kemal Vural'ı makamında ziyaret etti.


Tümgeneral Güzel'in İslahiye ziyaretine Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak ve diğer bazı komutanlar eşlik etti.


Güzel, Vural'a, Zeytin Dalı Harekatı'na destekleri ve duyarlılığından dolayı komando heykeli hediye etti.


Şehitlere rahmet dileyen Vural, her zaman askerlerin yanında olduklarını ve desteklerini daima sürdüreceklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:59 Kaynak: AA

Kemal Vural, Jandarma, Güncel
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