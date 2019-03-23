Tümgeneral Münir Güzel'den Vural'a Ziyaret

Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, Gaziantep'in İslahiye İlçe Belediye Başkanı Kemal Vural'ı makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, Gaziantep'in İslahiye İlçe Belediye Başkanı Kemal Vural'ı makamında ziyaret etti.





Tümgeneral Güzel'in İslahiye ziyaretine Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak ve diğer bazı komutanlar eşlik etti.





Güzel, Vural'a, Zeytin Dalı Harekatı'na destekleri ve duyarlılığından dolayı komando heykeli hediye etti.





Şehitlere rahmet dileyen Vural, her zaman askerlerin yanında olduklarını ve desteklerini daima sürdüreceklerini belirtti.

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