Tümgeneral Münir Güzel'den Vural'a Ziyaret
22 dakika önce
Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, Gaziantep'in İslahiye İlçe Belediye Başkanı Kemal Vural'ı makamında ziyaret etti.
Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, Gaziantep'in İslahiye İlçe Belediye Başkanı Kemal Vural'ı makamında ziyaret etti.
Tümgeneral Güzel'in İslahiye ziyaretine Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak ve diğer bazı komutanlar eşlik etti.
Güzel, Vural'a, Zeytin Dalı Harekatı'na destekleri ve duyarlılığından dolayı komando heykeli hediye etti.
Şehitlere rahmet dileyen Vural, her zaman askerlerin yanında olduklarını ve desteklerini daima sürdüreceklerini belirtti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:59 Kaynak: AA
Eski Milletvekili Bursa'daki Yazlığında Ölü Bulundu
Son Dakika! Erdoğan ve Bahçeli'nin Ortak Ankara Mitingi Başladı! Canlı Aktarıyoruz
Yürek Yakan Olay! Kanala Düşen Oğlunu Kurtaran Baba Boğularak Can Verdi
Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti