Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan - Özel Kuvvetler Komutanı (Arşiv)
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-Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'ın arşiv görüntüsü ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:23 Kaynak: AA
-Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'ın arşiv görüntüsü ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi. Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu, Korgeneral Ali Sivri Ege Ordu, Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığına atandı.
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