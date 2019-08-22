Son Dakika Haberleri: Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan - Özel Kuvvetler Komutanı (Arşiv)
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Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan - Özel Kuvvetler Komutanı (Arşiv)

1 saat önce

-Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'ın arşiv görüntüsü ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi.

Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan - Özel Kuvvetler Komutanı (Arşiv), System.String[]

-Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'ın arşiv görüntüsü ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi. Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu, Korgeneral Ali Sivri Ege Ordu, Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığına atandı.

Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:23 Kaynak: AA
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