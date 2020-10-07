Tümgeneral Selami Arslan'dan MTÜ'ye ziyaret - Son Dakika

2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'u ziyaret etti.

MTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, kendisini ziyaret eden Tümgeneral Selami Arslan ile bir süre görüştü.

Ziyaretin anısına Tümgeneral Arslan tarafından Karabulut'a plaket verildi.

Karabulut ise Arslan'a kitap hediye etti.