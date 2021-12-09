Tümgeneral Tayanç, Vali Karadeniz'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Tümgeneral Tayanç, Vali Karadeniz'i Ziyaret Etti

09.12.2021 19:14

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu.

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu.

Ziyarette Tümgeneral Emre Tayanç, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra Tümgeneral Tayanç ile Tuğgeneral Kalkan, Vali Karadeniz ile makamında bir süre sohbet etti.

Vali Karadeniz, ziyareti sebebiyle Tümgeneral Tayanç'a teşekkür ederek Manisa'ya özgü ürünler hediye etti. Tümgeneral Tayanç da misafirperverliğinden dolayı Vali Karadeniz'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Habermetre
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