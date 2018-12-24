TÜMGİAD Seçimli Olağan Kuruldu Yapıldı

TÜMGİAD 1'inci seçimli olağan genel kurulu Kayseri'de yapıldı. Genel kurula TÜMGİAD'IN 23 ilde teşkilatlandığı il temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Genel kurulda tek aday olan mevcut başkan İzzet Oben Çürük yeniden başkanlığa seçilerek güven tazelemiş oldu. Genel Kurul'da dernek üyelerine bir konuşma yapan Başkan Çürük, dernek faaliyetleri ve amaçları hakkında bilgiler verdi.

Başkan Çürük konuşmasında amaçlarının küçük ve orta ölçekli esnafları buluşturarak bir konsorsiyum oluşturmak ve bu sayede dernek üyelerinin ekonomisi geliştirmeye yönelik çalışmaları yönlendirmek olduğunu söyledi. Başkan Çürük, "Bizim öncelikli amacımız yerel üreticilerle küçük esnafı buluşturarak dernek bünyesinde bir konsorsiyum oluşturmak ve bu konsorsiyum sayesinde ekonomiye can vermektir. Ayrıca, iş hayatına katılmak isteyen kadınlara iş ortaklıklarıyla destek olmak da derneğimizin ana faaliyetleri arasındadır. Şunu özellikle belirtmek istiyorum ki TÜMGİAD'ın hiçbir siyasi ya da dini oluşumla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bizim asıl önceliğimiz iş hayatına atılmak isteyen girişimci iş insanlarımız ve bununla birlikte esnaflarımızdır. TÜMGİAD ailesi, 7-8 ay içerisinde Türkiye'de adından söz ettiren hatırı sayılır bir dernek haline gelecektir. Çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırarak daha geniş kitlelere ulaşacağız ve TÜMGİAD ailesini genişleteceğiz." dedi.