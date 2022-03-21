TÜMMER Başkanı Alimoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

TÜMMER Başkanı Alimoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği başkanlığına adaylığını açıkladı

21.03.2022 18:11
TÜMMER Başkanı Alimoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği başkanlığına adaylığını açıkladı

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı İbrahim Alimoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliğinin 19 Nisan'da yapılacak genel kurulunda başkan adayı olduğunu açıkladı.

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı İbrahim Alimoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliğinin 19 Nisan'da yapılacak genel kurulunda başkan adayı olduğunu açıkladı.

Alimoğlu, Afyonkarahisar'da termal bir otelde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'da dört nesildir sektörde faaliyet gösteren Alimoğlu ailesinin 3. kuşak temsilcisi olarak başkan adayı olduğunu belirtti.

Madenciliğin "gençlik" olmadan gelişmesinin mümkün olmadığını belirten Alimoğlu, "Gençler teknolojiye yakın ve üretmek için taş üstüne taş koymak için her türlü donanıma sahip. İşte bu yüzden yönetimde söz sahibi olacaklar. İhracatın sürdürülebilir şekilde artması için yönetim kurulunda yer alacak gençlerle birlikte yol alacağız." dedi.

Madencilik de bürokrasiyi herkesin bildiğini dile getiren Alimoğlu, şöyle konuştu:

"Ankara ile yoğun bir ilişki gerekiyor. Biz bürokrasi ile ilgili bölümde tecrübemizle hızla yol alacağız, genç arkadaşlarımız da yönetime katkı sağlayacak. Onlara güveniyor, inanıyoruz. Çünkü madencilik sektörünün geleceği onlarda. Gençler olmadan madencilik olmaz. Onlar bizim tecrübelerimizden, biz onların enerjilerinden faydalanacağız."

Türkiye'nin doğal taş ihracatında işlenmiş ürünlerin payının yüzde 60'a ulaştığını belirten Alimoğlu "Hedef doğal taş ihracatında işlenmiş ürün ihracatının payını Türkiye genelinde yüzde 75'e, Ege Bölgesi'nde de yüzde 90'a çıkarmak. Görevimiz ise sektörün 6 milyar dolar olan ihracat gelirini, 2025 yılı sonunda 12 milyar dolara çıkarmak. Tecrübe ve gençlerin enerjisi ile hedefi 12'den vurup, görevimizi tamamlayacağız." diye konuştu.

YORUMLAR
500
GMİS MTA-İŞ Şubesi taban eğitim semineri yapıldı GMİS MTA-İŞ Şubesi taban eğitim semineri yapıldı İncir ağaçları çiçek açar mı? İncir ağacı özellikleri! Rüyada İncir ağacı görmek ne anlama gelir? İncir ağaçları çiçek açar mı? İncir ağacı özellikleri! Rüyada İncir ağacı görmek ne anlama gelir?

İbrahim Alimoğlu, Türkiye, Maden, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜMMER Başkanı Alimoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
18:13 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Çin liderinden acil müdahale emri geldi
18:03 Bakırköy Adliyesi'nde intihar olayı! 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
17:58 Putin ile ilgili dikkat çeken analiz! Sivilleri neden hedef aldığı ortaya çıktı
17:52 İki ülkede milli takım kadrosuna katmak istiyor! Salih Özcan Türkiye ve Almanya arasında seçim yapacak
17:20 Boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasında, kızının gözleri önünde başından vurdu
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 18:19:36. #1.12#
SON DAKİKA: TÜMMER Başkanı Alimoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement