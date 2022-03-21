TÜMMER Başkanı Alimoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı İbrahim Alimoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliğinin 19 Nisan'da yapılacak genel kurulunda başkan adayı olduğunu açıkladı.

Alimoğlu, Afyonkarahisar'da termal bir otelde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'da dört nesildir sektörde faaliyet gösteren Alimoğlu ailesinin 3. kuşak temsilcisi olarak başkan adayı olduğunu belirtti.

Madenciliğin "gençlik" olmadan gelişmesinin mümkün olmadığını belirten Alimoğlu, "Gençler teknolojiye yakın ve üretmek için taş üstüne taş koymak için her türlü donanıma sahip. İşte bu yüzden yönetimde söz sahibi olacaklar. İhracatın sürdürülebilir şekilde artması için yönetim kurulunda yer alacak gençlerle birlikte yol alacağız." dedi.

Madencilik de bürokrasiyi herkesin bildiğini dile getiren Alimoğlu, şöyle konuştu:

"Ankara ile yoğun bir ilişki gerekiyor. Biz bürokrasi ile ilgili bölümde tecrübemizle hızla yol alacağız, genç arkadaşlarımız da yönetime katkı sağlayacak. Onlara güveniyor, inanıyoruz. Çünkü madencilik sektörünün geleceği onlarda. Gençler olmadan madencilik olmaz. Onlar bizim tecrübelerimizden, biz onların enerjilerinden faydalanacağız."

Türkiye'nin doğal taş ihracatında işlenmiş ürünlerin payının yüzde 60'a ulaştığını belirten Alimoğlu "Hedef doğal taş ihracatında işlenmiş ürün ihracatının payını Türkiye genelinde yüzde 75'e, Ege Bölgesi'nde de yüzde 90'a çıkarmak. Görevimiz ise sektörün 6 milyar dolar olan ihracat gelirini, 2025 yılı sonunda 12 milyar dolara çıkarmak. Tecrübe ve gençlerin enerjisi ile hedefi 12'den vurup, görevimizi tamamlayacağız." diye konuştu.