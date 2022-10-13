Tümörden şüphelenilen Alman çoban köpeğinden kitle çıktı - Son Dakika
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Tümörden şüphelenilen Alman çoban köpeğinden kitle çıktı

13.10.2022 16:11

Tümörden şüphelenilen Alman çoban köpeğinden kitle çıktıZONGULDAK Zonguldak'ta memesinde çıkan tümör nedeniyle 8 yaşındaki Alman çoban köpeği ameliyata alındı.

Tümörden şüphelenilen Alman çoban köpeğinden kitle çıktı

ZONGULDAK Zonguldak'ta memesinde çıkan tümör nedeniyle 8 yaşındaki Alman çoban köpeği ameliyata alındı.

Zonguldak'ta 8 yaşındaki Maya isimli Alman çoban köpeğinin memesinde kitle çıktı. Kitleyi gören hayvan sahibi köpeğini kent merkezindeki veteriner kliniğine getirdi. Veteriner hekim Gökmen Koç tarafından muayenesi yapılan köpeğin kitlesinin tümör olabileceğinden şüphelenerek hemen ameliyata alındı.

Ameliyatla köpeğin kitleleri alınarak memesi temizlendi.

Patolojiden çıkacak sonuçlara göre köpeğin tedavisi sonuçlanacak.

Veteriner hekim Gökmen Koç, "8 yaşında Alman çoban köpeği. Memesinde bir kitle şikayetiyle bize geldi. Yapılan tetkiklerle de kitlenin büyüklüğü göz önünde bulundurularak tümör üzerinde duruldu. Ameliyat kararı verildi. Tümörün ilerlemesi geciktirilecek bir kaç ilaç kullanıldı. Büyüme devam edince de ameliyat kararı verildi. Ameliyatla beraber kısırlaşmamış bir hayvandı. Meme tümörlerinde kısırlaşmanın önemini buradan arz ediyoruz. Kısırlaşan çok önemli. Rahim tümörü rahim iltihabı gibi şikayetlerle hastalar sık sık bize başvuruyor. Akabinde meme şovlarının hepsini aldık. Anastasla diğer meme loblarına sıçrama ihtimali vardı. Tüm meme loblarını aldık kısılaştırılmasını yaptık. Kısırlaştırılmabın ardından hastamız bizimle kaldı. Ardından da herşey yoluna girdiğinde hastanızı taburcu ettik. Hastamız gayet iyi. Bir hafta içinde patoloji sonucu çıkacak. Tümörün iyi ya da kötü huylu olduğunu öğreneceğiz. Ardında da tekrar kema teropik ajanlarla tedaviye devam edebiliriz. Sonuçta patoloji sonucu çıkmadı. Onu görmeden birşey diyemeyiz. Kötü huyluysa metastas ihtimali doğuyor. Akciğerlere hayati organlara sıçradığı düşünürsek tabi ki sonucu kötü olabiliyor. Bize kökenini kurutmaya amaçlıyoruz. Tabi ki de ölümlü sonuçlanabilir. Kısırlaşmamış kedi köpek de çok sık görülen bir hastalık"diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tümörden şüphelenilen Alman çoban köpeğinden kitle çıktı - Son Dakika

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