Tümörü temizledikleri el bileğine protez yapan doktorlarla aynı hastanede çalışıyor - Son Dakika

İZMİR'de yaşayan Ali Rıza Turhal'ın (24) el bileğinde kötü huylu kemik tümörü olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla 'radus' denilen kemikten tümörü temizlenen Turhal'ın bileğinde, 9 santimetrelik boşluk oluştu. Bu boşluğu dolduracak el bileği protezi yapılarak Turhal'a takıldı. Geçen 2 yılın ardından Turhal, el bileğini rahatça hareket ettirebilirken, kendisini hayata bağlayan iki doktorla aynı hastanede çalışmaya başladı.

Futbolcu Ali Rıza Turhal (24), 2016 yılında el bileğindeki şişlik nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde el bileğinde kötü huylu kemik tümörü olduğu tespit edilen Turhal, Doç. Dr. Burçin Keçeci ve Doç. Dr. Levent Küçük tarafından ameliyata alındı. Operasyonla 'radus' denilen kemikten tümörü temizlenen Turhal'ın bileğinde 9 santimetrelik boşluk oluştu. Bu boşluğu dolduracak el bileği protezi ise dünyada ilk kez Doç. Dr. Keçeci ve Doç. Dr. Küçük tarafından geliştirilerek, Turhal'a takıldı. İki yıl önce gerçekleştirilen operasyon sonrasında el bileğini rahatça hareket ettirebilen Turhal, doktorlarıyla aynı hastanede çalışmaya başladı. Turhal, hastanenin santralinde görev yapıyor.