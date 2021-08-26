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TÜMOSAN büyüme ivmesini sürdürüyor - Son Dakika

TÜMOSAN büyüme ivmesini sürdürüyor

26.08.2021 10:17
TÜMOSAN büyüme ivmesini sürdürüyor, System.String[]

TÜMOSAN yılın ikinci çeyreğinde 41 milyon 741 bin 57 TL net kar elde ederken geçen yılın aynı dönemine göre satış adedini yüzde 78, hasılatını da yüzde 136 artırdı.

TÜMOSAN yılın ikinci çeyreğinde 41 milyon 741 bin 57 TL net kar elde ederken geçen yılın aynı dönemine göre satış adedini yüzde 78, hasılatını da yüzde 136 artırdı. Brüt kar marjı ise geçen yıl aynı dönemde yüzde 19 iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 25 oldu.

TÜMOSAN'dan yapılan açıklamaya göre, 2021 Haziran sonu itibarıyla, şirketin hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 136'lik artışla 606 milyon 309 bin 80 TL'ye yükselirken satış adedindeki artış da yüzde 78 olarak gerçekleşti. Üretim adedinde ise geçen yıla oranla yüzde 138'lik bir artış yaşandı. Şirketin brüt kar marjı 2020 yılının 2. çeyreğinde yüzde 19 iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 25 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, "Pandeminin etkisine rağmen 2021'e güçlü bir başlangıç yapmıştık. Yılın ikinci yarısında da aynı ivmeyle devam ediyoruz. Yeni ve sürdürülebilir bir milli tarım politikası amacıyla tüm gücümüzle teknolojiye yatırım yapmaya, üretmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz acil eylem planlarımızın meyvelerini 2021'de toplamaya başladık. Yerli ve milli tedarik zincirimiz sayesinde bu dönemi özellikle üretim ve satış anlamında hissedilebilir bir olumsuz durum yaşamadan atlatmanın mutluluğu içindeyiz. Her zaman hedeflerimizin üzerine koyarak büyümeye devam edeceğiz" dedi.

Savunma sanayiinde TÜMOSAN'ın iddiası sürüyor

Geçtiğimiz günlerde HAVELSAN ile Mutabakat Muhtırası imzalayan TÜMOSAN bu iş birliğiyle savunma sanayiinde önemli bir adım attı. İmzalar ile artık TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlarda kullanılmak üzere istihbarat, gözetleme ve keşif sistemleri ile entegre olacak şekilde HAVELSAN DOOB/HARBİYE-Taktik Komuta Kontrol Bilgi Sisteminin entegrasyonu sağlanacak. HAVELSAN tarafından geliştirilen ve askeri-sivil sistemlerin üzerindeki GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) alıcılarının karıştırıcılara rağmen ihtiyaç duyulan konum bilgisini üretebilmelerini ve görevlerini sürdürebilmelerini sağlayan HAVELSAN KASK sistemi TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlarda konumlandırılacak. KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) tehdit ve tehlikelerine karşı HAVELSAN tarafından geliştirilen KBRN ürünleri, projeler kapsamında ihtiyaç duyulması durumunda TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlara entegre edilecek.

"TÜMOSAN ticari sektörde de ilk ve tek olmaya devam ediyor"

Ürettiği traktörlerinde kendi motorunu kullanarak Türkiye'nin ilk ve tek yerli-milli motoruna sahip traktörlerini yıllardır çiftçinin kullanımına sunan TÜMOSAN gelecek yıllarda da bu unvanını korumaya devam edecek adımlar atmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği regülasyonları kapsamında emisyon seviyeleri arttırılan tarım sektörü için yeni nesil motor ürün ailesi geliştirme çalışmalarına devam eden TÜMOSAN, elektronik kontrollü, yüksek basınç hatlı ve egzoz arıtma sistemlerine sahip motorunun testlerini tamamlayarak Türkiye'de yine bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

"TÜMOSAN uluslararası arenada gücünü göstermiş durumda"

Yalnızca Türkiye'de değil dünyada da isimlerini gururla duyurduklarını belirten Tosun "Şu anda 23 yurt dışı distribütörümüzden özellikle Balkan ülkeleri, Ortadoğu ve Afrika olmak üzere yoğun talep alıyoruz. Özellikle Ortadoğu ülkelerine ihracat yapmaktayız. Avrupa traktör pazarı için ise çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda yurt dışı pazarlama faaliyetlerimizin artmasıyla birlikte dünya çiftçilerinin de gücünü hissedeceği motor ve traktörlerimizle adımızdan sıkça söz ettireceğiz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

TÜMOSAN büyüme ivmesini sürdürüyor

Türk Lirası, Haziran, Türkiye, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜMOSAN büyüme ivmesini sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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