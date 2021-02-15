TÜMSİAD 2021 yılı mottosu "Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye" - Son Dakika

TÜMSİAD 2021 yılı mottosu "Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye"

15.02.2021 18:17
TÜMSİAD 2021 yılı mottosu

Dijitalleşme ve buna bağlı olarak toplumda artan bireyselleşme kültürü hızla artarken, özellikle ticarette sadece kar etme hırsına ve maddeci bakış açısına dikkat çekmek isteyen Türkiye'nin önde gelen işadamları derneklerinden TÜMSİAD 2021 yılı mottosunu "Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye" olarak belirledi.

Dijitalleşme ve buna bağlı olarak toplumda artan bireyselleşme kültürü hızla artarken, özellikle ticarette sadece kar etme hırsına ve maddeci bakış açısına dikkat çekmek isteyen Türkiye'nin önde gelen işadamları derneklerinden TÜMSİAD (Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği) 2021 yılı mottosunu "Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye" olarak belirledi. 2005 yılında erdemli, alın teri ile elde edilen helal kazancı önceleyen, milli bir iş adamları kuşağının oluşmasına katkıda bulunmak amacı ile yola çıktıklarını belirten TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, "Kadim kültürümüze ters düşen bu yozlaşmanın orta ve uzun vadede ülkemize zarar verebileceği düşüncesiyle ana kuruluş değerlerimizi vurgulayacak üretken bir ekonomiye ihtiyacımız var'' diye konuştu.

Özellikle pandemi sürecinde hızla gelişen dijitalleşmenin "ben" eksenli yaklaşımları artırdığını vurgulayan TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, ''Ben merkezci düşünce yapısı, hayatın her alanında olduğu gibi, ticari yaşamda da etkisini gösteriyor. Günümüz dünyasında değerlerin yozlaştığı, insanlığın metalaştığı, hakkın ve haklının yerine gücün ve güçlünün önemsendiği, doğrunun oluşturulan algılarla ikame edildiği gerçek ötesi tabir edilen bir zamanı yaşamaktayız'' dedi. Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık üretmek, tasarruf etmek, ihtiyacından fazlasını tasadduk etmek yerine; 'daha çok tüket ve mutlu ol' kabulü yaygınlaştırılıyor. Bu anlayış, hem toplumumuza, hem iş dünyasına gem tüm insanlığa büyük zarar veriyor ve vermeye de devam ediyor. Bu nedenle kuruluş değerlerimizi vurgulayacak ve üretken bir ekonomi ihtiyacının altını çizecek bir mottoyu 2021 yılında öne çıkarmayı hedefledik."

Güçlü ve Büyük Türkiye

"Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye" olarak belirlenen motto çerçevesinde yapılması planlanan faaliyetlerle öz değerlerimizin vurgulanacağının altını çizen Doğan, "Atılacak her adımın ve yapılacak her işin kendi medeniyet tasavvurumuz ile dokunması, kendi öz kültürümüz ile nakşedilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Yeniden güçlü ve büyük Türkiye'nin kendi öz değerlerine dayanarak her alanda üreten bir ekonomi ile inşa edileceğine inanmaktayız."

TÜMSİAD 2021 yılı mottosu Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye

Yaşar Doğan, Ticaret, Türkiye, kar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Ekonomi TÜMSİAD 2021 yılı mottosu 'Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sinop, Zonguldak ve Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün daha ara verildi Son Dakika: Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti Arda Turan izin gününde Florya'ya giderek tek başına antrenman yaptı Yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı adam, zeytin ağacında asılı halde bulundu Yaşlı adam, evinin ardiyesinde intihar etti 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' davasında 22 yılla yargılanan Necati Şaşmaz'a beraat Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten hapis cezası Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı
FETÖ'den aranan Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi FETÖ'den aranan Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi         
18:14
Cenk Tosun, Beşiktaş'a 2 golle döndü Cenk Tosun, Beşiktaş'a 2 golle döndü         
18:07
Son Dakika: Pınar Gültekin davasında katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi Son Dakika: Pınar Gültekin davasında katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi         
17:31
Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı         
17:03
Son Dakika: Ankara'dan ABD'ye Gara tepkisi! Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Son Dakika: Ankara'dan ABD'ye Gara tepkisi! Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı         
16:57
Son Dakika: Süper Lig'in ismi Son Dakika: Süper Lig'in ismi "Spor Toto Süper Lig", TFF 1. Lig'in ismi ise "Spor Toto 1. Lig" olarak değişti         
16:37
İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü         
16:31
İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor         
16:16
Dikkat! Kar yağışının aralıksız devam ettiği Marmara için Meteoroloji'den fırtına uyarısı geldi Dikkat! Kar yağışının aralıksız devam ettiği Marmara için Meteoroloji'den fırtına uyarısı geldi         
15:45
Tartıştığı eşini öldüren güvenlik görevlisi, daha sonra intihara kalkıştı Tartıştığı eşini öldüren güvenlik görevlisi, daha sonra intihara kalkıştı         
15:14
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu         
15:05
Cani adam, 14 Şubat'ta canına kıydığı sevgilisinin cansız bedenini videoya aldı Cani adam, 14 Şubat'ta canına kıydığı sevgilisinin cansız bedenini videoya aldı         
15:04
Müge Anlı, Davut Kıranlı'nın intihar ettiği yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı Müge Anlı, Davut Kıranlı'nın intihar ettiği yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı         
14:12
MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk         
12:21
Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı         
11:50
Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu         
09:46
Genç oyuncu, Genç oyuncu, "Senden çocuk yapacağım" tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2021 18:41:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜMSİAD 2021 yılı mottosu "Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei