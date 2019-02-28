TÜMSİAD'A Hayırlı Olsun Ziyaretleri Sürüyor…

TÜMSİAD Bursa Şubesi dernek merkezinde gerçekleşen ziyaretin bu seferki konuğu, İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi oldu. Önceki günlerde Genel Kurulunu yapan iki derneğin bir araya geldiği ziyarette, olası iş birlikleri konuşuldu.

Genç ve tecrübeli bir ekibi harmanlayarak Yönetim Kurulu oluşturduklarını ifade eden TÜMSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, İHH Bursa Şubesi'ne ziyaretleri için teşekkür etti. İHH Bursa Şubesi'nde de bir genel kurul yaşandığını ve bunun sonucunda Başkan Hüseyin Kaptan'ın güven tazeleyerek görevine devam ettiğini hatırlatan Başkan Şerbetçioğlu, bu anlamda İHH Bursa Şubesi Yönetimine hayırlı olsun dileklerini sundu.

"Yeni dönem hedeflerimizi belirledik"

İHH Bursa Şubesi'nin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirten Başkan Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, bu vesileyle mazlumlara yardım eli uzatan tüm kurumlara teşekkür etti. TÜMSİAD Bursa Şubesi'nin de elinden geldiğince sosyal sorumluluk projeleri kapsamında faaliyetlerde bulunduğunu söyleyen Başkan Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, bu projelerin devamlılığının önemine vurgu yaptı.

TÜMSİAD Bursa Şubesi olarak yeni dönem hedeflerini belirlediklerini ve Genel Kurul sonrası hızla çalışmaya başladıklarının altını çizen Başkan Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, kent ve ülke yararına olacak her türlü projede yer alacaklarını ifade etti.

İşbirliği vurgusu

Örnek ev sahipliği için TÜMSİAD Bursa Şubesi'ne teşekkür eden İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan da, TÜMSİAD Bursa Şubesi'nin yeni yönetimine başarılar diledi. Kaptan, "TÜMSİAD ailesiyle her zaman yakın ilişkilerimiz oldu. Önemli işlere imza atan bir ekipsiniz. Bizler de misyon ve vizyonumuz çerçevesinde dünyadaki tüm mazlumlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ortak yapacağımız projelerle çok daha güzel işleri hayata geçireceğimize inanıyorum" dedi.