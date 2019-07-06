TÜMSİAD ailesinin mutlu günü
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Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesi, yönetim kurulu üyesi Ali Rıza Özger'in mutlu gününe ortak oldu.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:40 Kaynak: İHA
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Konya
Şubesi, yönetim kurulu üyesi Ali Rıza Özger'in mutlu gününe ortak oldu.
TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe ve yönetim kurulu üyeleri birlikte görev yaptıkları Ali Rıza Özger'in yöneticisi olduğu Klimaks Tarım Kimya şirketinin kuruluşunun 20. yılını kutladı. Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen programda konuşan Ahmet Serçe, TÜMSİAD olarak şehrin ve ülkenin kalkınması adına önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Milli ve manevi değerleri esas aldıklarını belirten Serçe, "Hak ve adaleti, insan, toplum ve çevre açısından üstün tutan bir anlayışı özümsemiş bir sivil toplum kuruluşu olarak amacımız, serbest piyasa ekonomisinin temel prensipleri çerçevesinde iş ahlakına sahip müteşebbisler aracılığı ile sürdürülebilir iktisadi kalkınmaya destek vermek, bireysel ve toplumsal huzur ve refahın geliştirilmesine hizmet etmektir" dedi. - KONYA
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