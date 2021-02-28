TÜMSİAD Başkanı Gözütok "Post Modern Darbe"yi sert sözlerle kınadı - Son Dakika

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Erzurum Şube Başkanı İbrahim Gözütok, Türkiye'nin seçilmiş meşru hükümetine "demokrasiye balans ayarı yaptık" denilerek 28 Şubat 1997 yılında gerçekleştirilen "Post Modern Darbe"yi sert sözlerle kınadı.

Türkiye'nin 28 Şubat 1997 tarihinde 'Demokrasiye Balans Ayarı' gerekçesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini savunan TÜMSİAD Şube Başkanı İbrahim Gözütok, "Sözüm ona 'demokrasiye balans ayarı' yapan ancak gerçekte demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, o günlerde bu sürecin bin yıl devam edeceğini rüyasını görüyorlardı. Bu devletin gerçek sahibi olan milletimiz, kendi iradesine vurulan bu darbeye sessiz kalmamış ve çok kısa bir süre içerisinde ülkemizi karanlık ortama sürüklemeyi amaçlayan bir dönemi tarihin derinliklerine göndermeyi başarmıştır" dedi.

Ülke tarihinde gerçekleşen tüm darbelerde olduğu gibi 28 Şubat'ta da birtakım vesayetçi güç odaklarının, milleti ve değerlerini küçümseyişinin net bir şekilde gözlemlendiğini vurgulayan Gözütok şunları söyledi:

"28 Şubat darbesinde de asıl amacın milleti sindirmek ve dönüştürmek olduğunu görmemek mümkün değildi. Maksadın demokrasi olmadığı da gün gibi ortadaydı. O günlere geri dönüp 28 Şubat kararları alındığı zaman Türkiye'de neler olduğu hatırladığımızda, seçilmiş meşru iktidarın nasıl indirildiğini, tankların nasıl yürütüldüğünü, imam hatipte okuyan kızlarımızın başlarının nasıl açıldığı, iltica iltica diye bir takım paranoya ile hareket eden bir kesimin bir siyasi partiyi nasıl yönetimden düşürdüklerini görüyoruz. 28 Şubat'ın başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Türkiye'de özellikle başta Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olmak üzere bütün kurumları ayağa kaldırdığı ve bu başarılı hamlelerin bir takım mihrakları harekete geçirip, iktidarın mutlaka indirilmesi kararını verdikleri bir dönemde 28 Şubat kararlarının ortaya çıktığını da unutmayalım. Bu vesileyle merhum eski başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyorum. Allah bir daha bu ülkeye 28 Şubat kararları gibi bir kararları aldırmaya nasip etmesin." - ERZURUM