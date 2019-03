Tümsiad Başkanı Gümüş'ten, Gürkan'a Tam Destek

TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan'ın 'Halk Meclisi' projesini desteklediklerini belirterek, "Bu birleştirici siyaseti ve çalışmaları, iş dünyasını olumlu bir yönde heyecanlandırıyor" dedi.

Dernek olarak her geçen gün Malatya'da büyümeye devam ettiklerini kaydeden Gümüş, yerli ve milli iş dünyası olarak devletin kalkınması ve büyümesi adına mücadele ettiklerini belirtti. Türkiye'nin dünyada söz sahibi olması adına Malatya'da istihdamın artırılması, üretimin çoğaltılması, kaliteli ürem için var güçleri ile çalışmaya devam ettiklerini belirten Gümüş, "Devletimizin, hükümetimizin verdiği teşviklerle iş dünyasını destekliyor" dedi.



Önümüzdeki yerel seçimlerin Malatya'ya hayırlar getirmesini dileyen Gümüş, "İnşallah geleceğin Malatya'sı çok daha güzel olacak. Malatya halkı kararını vermiş, başkanını gönlünde belirlemiş. Selahattin Gürkan başkanın oluşturduğu, 'Halk Meclisi' çalışmalarını çok olumlu ve faydalı buluyoruz. Çok iyi düşünülmüş bir proje. Malatya'nın önünü açacak, israfı, müsrifliği önleyecek, gerçek katılımcı belediyeciliği, hayata geçirecek bir proje. 7'den 70'e her kesin gönlüne girmiş, her kesimin sevgisine mazhar olmuş bir başkan adayı olarak Selahattin Gürkan'ı görüyoruz. Bu birleştirici siyaseti ve çalışmaları, biz iş dünyasını olumlu bir yönde heyecanlandırıyor. Hayırlısı, olur güzel olur, kazanan Malatya olur İnşallah. Buradan tüm adaylara başarılar diliyorum. Her şey, Türkiye için her şey, Malaya için olsun istiyoruz. Huzurlu mutlu, üreten ve kazanan bir Malatya için, elbirliğiyle, gönül birliğiyle TÜMSİAD olarak çalışmaya, üretmeye, devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

