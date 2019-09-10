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TÜMSİAD Başkanı Gümüş'ten teşekkür

1 saat önce

TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdopan'ın her zaman iş dünyasının yanında olduğunu ifade ederek teşekkür etti.

TÜMSİAD Başkanı Gümüş'ten teşekkür, System.String[]

TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdopan'ın her zaman iş dünyasının yanında olduğunu ifade ederek teşekkür etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya ziyareti ile ilgili açıklama yapan Şube Başkanı Gümüş, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın Malatya'mıza gelişi biz iş dünyası insanlarını ziyadesiyle mutlu etmiştir. Milletine hizmeti şiar edinen Cumhurbaşkanımız her zaman iş dünyasının yanında olmuştur. Yerli ve milli markaların oluşmasını, gelişmesini, büyümesini, ilerlemesini, iş dünyasının dünyaya açılmasını ve dünyada Türk markalarının küresel oyuncu olması noktasında hükümet olarak her zaman destekleyici olmuşlardır" ifadelerine yer verdi.


İş dünyası olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Gümüş, "TÜMSİAD olarak durmak yok diyoruz. Kaliteli üretip yerli tüketmeye devam ederek güçlü Türkiye için liderimiz, devlet başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan yürüyerek ülkemize hizmet etmeye, üretmeye devam edeceğiz. Gelecek günlerin daha güzel daha güçlü Türkiye'si ve Malatya'sı için çalışacağız" diye konuştu. - MALATYA

Recep Tayyip Erdoğan, Malatya, Gümüş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:25 Kaynak: İHA
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