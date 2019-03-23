Son Dakika Haberleri: TÜMSİAD Bursa'dan Vali Canbolat'a Nezaket Ziyareti

TÜMSİAD Bursa'dan Vali Canbolat'a Nezaket Ziyareti

1 saat önce

TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, Yönetim Kurulu adına Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

TÜMSİAD Bursa'dan Vali Canbolat'a Nezaket Ziyareti, System.String[]

Nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen ziyarette, Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu'na önceki dönem TÜMSİAD Marmara Bölge Başkanı Cemal Balabanoğlu, TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkan Vekili Bircan Çiçek ve Şube Sekreteri Ahmet Çiçekay eşlik etti.

TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, ziyarette, Vali Canbolat'a Derneğin yeni dönem faaliyetlerinden ve hedeflerinden bahsetti.

TÜMSİAD Bursa Şubesi'nin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, Derneğin yeni Yönetimine başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:50 Kaynak: Bültenler

Marmara, Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, Bursa, Güncel
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