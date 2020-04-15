TÜMSİAD Bursa Şubesi Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 bin lira bağışladı

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 bin lirayla destek verdi.

TÜMSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan önemli bir süreçten geçildiğini belirtti.

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyanın bu anlamda çok önemli olduğunu vurgulayan Şerbetçioğlu, "Üyelerimizin kişisel bağışlarının dışında TÜMSİAD Bursa Şube Yönetim Kurulu olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 bin lira ile katıldık. Herkesi imkanları dahilinde kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde bu dönemi en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi ailelere de erzak yardımında bulunmak için ayrı bir çalışma yaptıklarını bildiren Şerbetçioğlu, bu kapsamda da yönetim kurulunun katkılarıyla 3 bin erzak kolisi hazırlandığını bildirdi.