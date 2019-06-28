Tümsiad Bursa Yönetimi, Yeni Dünya Vakfı heyetini ağırladı

TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı M. Kemal Şerbetçioğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeni Dünya Vakfı Bursa Temsil Heyeti'ni, dernek merkezinde misafir etti.

Yeni Dünya Vakfı Bursa heyetini TÜMSİAD Bursa Şubesi'nde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Şerbetçioğlu, TÜMSİAD genel merkez ve Bursa şubesinin çalışmalarından söz etti. Demokratik toplumlarda STK'ların önemli görevler üstlendiğini belirten Şerbetçioğlu,her bir STK'nın ayrı bir sese ve değere sahip olduğunu, Bursa'da da bu manada önemli STK'lara bulunduğunu, Yeni Dünya Vakfı'nın da bunlardan birisi olarak hizmet ettiğini söyledi.

Yeni Dünya Vakfı'nın hedefinde gençliğin olduğunu belirten Yeni Dünya Vakfı Bursa Temsil Heyeti Başkanı Tahsin Kara, Yıldırım'daki yükseköğrenim erkek öğrenci yurduyla gençlerin barınma ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra gençliğin eğitimi konusunda çalışmalar yapan ve yapmaya gayret eden bir vakıf olduklarını dile getirdi.

Ziyaretin sonunda Tahsin Kara, M. Kemal Şerbetçioğlu'na hediye takdim etti.