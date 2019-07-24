Son Dakika Haberleri: TÜMSİAD'dan Başkan Öztürk'e ziyaret
Son Dakika Ekonomi Haber

TÜMSİAD'dan Başkan Öztürk'e ziyaret

34 dakika önce

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk'ü ziyaret etti.

TÜMSİAD'dan Başkan Öztürk'e ziyaret, System.String[]
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk'ü ziyaret etti. Ziyarette işbirliğinin artarak devam edeceği vurgulandı.

TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte KTO Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Ahmet Serçe, Konya ekonomisine katkı sağlamak için uğraştıklarını, üyelerine yeni pazar arayışlarının yurt içi ve yurt dışında sürdüğünü söyledi. Türkiye'nin KOBİ başkenti olarak bilinen Konya'nın bu unvanını koruyabilmesi için üretimin artarak devam etmesi gerektiğini belirten Serçe, şehirde ekonomi ve sanayiye yön veren kurumlarla işbirliğine devam edeceklerini kaydetti.

KTO Başkanı Öztürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "TÜMSİAD Konya Şubesi'nin çalışmaları hakkında görüştüğümüz ziyarette kurumlarımız arasında işbirliğinin devamına yönelik görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Ziyaretin sonunda günün anısına Ahmet Serçe, Selçuk Öztürk'e, "Müminler ancak kardeştir" ayetinin yazılı olduğu bir tablo hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - KONYA
Selçuk Öztürk , Konya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aşk Adası programında iki yarışmacı kanepede cinsel ilişkiye girdi Pakistan'da pazar yerinde patlama: 2 ölü, 29 yaralı Şehit oğlunun isminin alt geçide verildiğini gören aile yere çöküp ağladı Festivalde, horon oynayan kadınları elle taciz eden sapık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 14:36:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜMSİAD'dan Başkan Öztürk'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]