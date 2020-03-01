TÜMSİAD'dan İdlib saldırısına tepki - Son Dakika
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TÜMSİAD'dan İdlib saldırısına tepki

6 saat önce

Tüm Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan, İdlib'deki saldırıya ilişkin belirterek, "Barışı istemeyenlerin yazdığı senaryolar, ülkemizi zor duruma sokup zayıflatma hesapları üzerine kurulu. Bu kirli oyunun bilincindeyiz.

TÜMSİAD'dan İdlib saldırısına tepki, System.String[]

Tüm Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan, İdlib'deki saldırıya ilişkin belirterek, "Barışı istemeyenlerin yazdığı senaryolar, ülkemizi zor duruma sokup zayıflatma hesapları üzerine kurulu. Bu kirli oyunun bilincindeyiz. TÜMSİAD olarak devletimizin ilk günden beri ferasetle aldığı kararların arkasında durduğumuzu belirtiriz." ifadesini kullandı.

Doğan, İdlib'deki saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, ailelerine sabrı cemil ve orduya muvaffakiyetler diledi.

Doğan, "İdlib'de masum insanların canını korumak, barışı tesis etmek için bulunan askerlerimize yönelik yapılan saldırıların arkasında hem Suriye'de hem de Orta Doğu'da barışı istemeyen güçlerin olduğu açıktır. Mehmetçik aylardır İdlib'de çocukların burnu bile kanamasın, savaş bitsin diye bulunuyor. Takdire şayan duygularla hareket eden Türk askerlerine yönelik yapılan düşmanca saldırılar, tarihin karanlık sayfalarında yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin; değil Suriye, hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını vurgulayan Doğan şunları kaydetti:

" Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu duruşunu tüm dünyaya birçok kere duyurdu. Gerek ABD gerek Rusya gerekse diğer ülke liderleriyle yapılan ikili görüşmelerde Türkiye'nin Suriye meselesine ve İdlib'e bakışı müteaddit kereler anlatıldı. Ancak İdlib'de barışın ve güvenin sigortası olan Türk askerlerine haince saldırılar gerçekleşti. Ülke olarak bu karanlık günlerden daha güçlenerek çıkacağız.

Türkiye; 83 milyon nüfusuyla bir olmak, birlik olmak zorundadır. 21. yüzyılın en dehşetli senaryoları bölgemiz üzerine yazılıyor. Barışı istemeyenlerin yazdığı bu senaryolar, ülkemizi zor duruma sokup zayıflatma hesapları üzerine kurulu. Bu kirli oyunun bilincindeyiz. TÜMSİAD olarak devletimizin ilk günden beri ferasetle aldığı kararların arkasında durduğumuzu belirtiriz."

Yaşar Doğan, Türkiye, Suriye, İdlib, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:30 Kaynak: AA
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