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TÜMSİAD'dan 'İslam'da Ticaret Hukuku' konferansı

7 saat önce

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesi tarafından 'İslam'da Ticaret Hukuku ve İslam Ekonomisi' konulu konferans gerçekleştirildi.

TÜMSİAD'dan 'İslam'da Ticaret Hukuku' konferansı, System.String[]

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesi tarafından 'İslam'da Ticaret Hukuku ve İslam Ekonomisi' konulu konferans gerçekleştirildi.


TÜMSİAD Konya şube binasında konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Şube Başkanı Ahmet Serçe, TÜMSİAD Konya Şubesi olarak sorumluluklar doğrultusunda adımlar atmaya dün olduğu gibi bugünde devam ettiklerini söyledi. İmkanlar dahilinde etkili ve verimli olmaya çalıştıklarını ifade eden Serçe, "Çalışmalarımızı hayra vesile kılmaya gayret ediyoruz. O bakımdan faaliyetlerimizle kapsayıcı olabilmek ve herkese ulaşabilmek en öncelikli hedefimizdir. Bu çatı altında hem eğitimler alıyor hem de iş insanlarına yol gösterici bir misyon üstleniyoruz" dedi.


Konferansta konuşan Prof. Dr. Hamdi Döndüren ise, ticari ve iktisadi hayatla ilgili durumların Kur'an-ı Kerim ve sünnette ana noktalara yer verilerek ön plana çıkarıldığını söyledi. Kur'an-ı Kerim'de hangi ekonomik konuya bakılırsa bakılsın hemen arka planda etik değerlerin yer aldığını belirten Prof. Dr. Döndüren, "Ortaklıklarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de tek bir ayet-i kerime var. Dolayısıyla şirketlerin en zayıf noktasına değinen ayet-i kerime. Fakat öncesi çok ilginç, ne olduğu anlaşılamadığı için tefsirlerde çok garip bilgiler de verilmiş. Davud Aleyhisselam döneminde kısaca ortaklıkla ilgili ayetin öncesinde şöyle bir olay anlatılıyor; 'İki kişi geliyor birbirinden şikayetçi olarak. Bu benim kardeşim, 99 tane koyunu var. Benim ise sadece bir tane koyunum var. Elimdeki 1 tane koyunu vermem için kardeşim bana baskı yapıyor. Benim durumum zayıf, elimdeki bir tane koyunu vermem için zorluyor, şikayetçiyim' diyor. Benim kanaatime göre bu tekelcilik. Tefsirlerde bu yönü öne çıkarılmadığı için neler neler yazılmış. Ayet-i Kerime'de bu çözülmüş" ifadelerini kullandı. - KONYA

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:36 Kaynak: İHA
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