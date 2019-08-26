Son Dakika Haberleri: TÜMSİAD Eskişehir Şubesi'nden Senegal'e ziyaret
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TÜMSİAD Eskişehir Şubesi'nden Senegal'e ziyaret

27 dakika önce

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Ali Engiz ve beraberindeki heyet, Senegal'in Başkenti Dakar'da Türkiye Cumhuriyeti Senegal Büyükelçiliği Ticari Ateşesi Özgür İlhan Yalnız'ı ziyaret etti.

TÜMSİAD Eskişehir Şubesi'nden Senegal'e ziyaret, System.String[]

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Ali Engiz ve beraberindeki heyet, Senegal'in Başkenti Dakar'da Türkiye Cumhuriyeti Senegal Büyükelçiliği Ticari Ateşesi Özgür İlhan Yalnız'ı ziyaret etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Engiz, TÜMSİAD Denizli Şube Başkanı Kudret Atmaca'nın da kendisine eşlik ettiği ziyarette yaptığı konuşmada, Senegal ziyaretinde pazar araştırması ile yapacakları yatırım ve ihracat artırmayı amaçladıklarını belirterek, gerçekleştirdikleri ikili görüşmelerin çok olumlu geçtiğini kaydetti.

Ticari Ateşe Yalnız ise Engiz ve Atmaca'yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eskişehir, Senegal, Türkiye, Dakar, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:54 Kaynak: AA
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