Son Dakika Haberleri: TÜMSİAD fuar ve festivallere önem veriyor
Son Dakika Güncel TÜMSİAD fuar ve festivallere önem veriyor - Son Dakika

TÜMSİAD fuar ve festivallere önem veriyor

6 saat önce

Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, fuar ve festivallerin kentin tanıtımı adına önemli olduğunu ifade ederek, bu tür organizasyonların önünün açılması gerektiğini belirtti.

TÜMSİAD fuar ve festivallere önem veriyor, System.String[]

Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, fuar ve festivallerin kentin tanıtımı adına önemli olduğunu ifade ederek, bu tür organizasyonların önünün açılması gerektiğini belirtti.


TÜMSİAD Malatya Şubesi, Kasım ayı yönetim kurulu toplantısı Şube Başkanı Murat Gümüş'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Gümüş, şehrin ekonomisine ve tanıtımına olumlu fayda sağlayan güzel gelişmelerin olduğunu söyledi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin yaptığı festival ve kongreler, kentin ekonomisine ciddi katkı sunduğunu dile getiren Gümüş, "Malatya Büyükşehir Belediyesinin temelini attığı fuar ve kongre merkezinin Malatya ekonomisine önemli katkısı olacağını düşünüyoruz." İfadelerini kullandı.


Önümüzdeki dönemlerde Malatya'nın sanayisi ve turizmi ile daha canlı bir kent olacağını ifade eden Gümüş, "Ülkemizde ve şehrimizde ekonomi olumlu yönde gelişmeler kat ediyor. Biz iş dünyası da, durmak yok kaliteli üretip yerli tüketerek, alın teri bilgi teri dökerek şehrin gelişimine ve büyümesine katkı sunmaya var gücümüzle de devam edeceğiz" dedi.


Şehrin ekonomisinin canlanması açısından fuar ve festivallerin desteklenmesi gerektiğini dile getiren Gümüş, Malatya'nın turizm şehri olması adına bu tür girişimlere her zaman destek vereceklerini söyledi.


Öte yandan 2 günlük Malatya programı için şehre gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile de görüştüklerini ifade eden Gümüş, kent ekonomisinin gelişmesi adına istişarelerde bulunduklarını ifade etti. - MALATYA

Malatya, Gümüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji ve AKOM'un ardından İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
Günlük burç yorumları 29 Kasım 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Bin liralık indirim için yağmura aldırış etmeden saatlerce sıra beklediler Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 21:10:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜMSİAD fuar ve festivallere önem veriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]