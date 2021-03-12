TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomi Reformlarını" değerlendirdi Açıklaması

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, "Ekonominin bütününe yönelik kapsayıcı bir paketin kararlılıkla uygulamaya geçmesinin ülkemizin ekonomik performansını artıracağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda duyurduğu reform kararlarına ilişkin yazılı açıklamasında, ekonomik reform paketinin özünde ekonomiye yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunduğunu belirterek, "Açıklanan paket kapsamında, makroekonomik istikrar, kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam gibi alanlarda çeşitli tedbir ve uygulamalar öne çıkıyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve üretimin güçlendirilmesi için atılacak adımlarda kararlılık vurgusu büyük önem taşıyor. Ekonomimizin yapısal sorunlarının önemli bir bölümü üretim kaynaklıdır. Dolayısıyla üreten ekonominin inşasıyla birlikte birçok alanda iyileşme hissedilecektir. Bu anlamda reform paketi umut verici detaylar içermektedir." ifadelerini kullandı.

Reform paketi içerisinde yatırımların ve üretimin önünü açacak bir diğer unsur olarak da kamu maliyesindeki disiplin ve tasarruf vurgusunun ön plana çıktığını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"TÜMSİAD olarak her fırsatta dile getirmeye çalıştığımız tasarruf ve tasarrufların reel sektöre kanalize edilmesi hususu ekonomimiz için büyük önem arz etmektedir. Yatırımların finansmanı noktasında, katılım bankacılığının gelişimine yönelik kanuni düzenlemeler, üzerinde durduğumuz unsurlardan biridir. Bu kapsamda İslami finans piyasasının ülkemizde gelişmesi ve İslami finansın imkan verdiği her enstrümanın kullanılması gerekmektedir. Gelişmiş bir faizsiz finans sisteminin tasarrufların reel sektöre yansımasının olumlu etki yapacağına inanıyoruz.

Yine pakette pandemi sırasında en çok zarar gören mikro ölçekli işletmeler ve küçük esnafın unutulmamış olması memnuniyet vericidir. Özellikle 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulması ve beyanname yükümlülüklerinin kaldırılması önemli bir gelişmedir. Mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile ilgili bir diğer önemli gelişme ise ihracat potansiyeli olup hiç ihracat yapmamış işletmelerin ihracata sevk edilmesi hususu ki; ülkemizin bu konuda potansiyeli bulunmaktadır. Özellikle e-ticaret konusunda devletimizin bu alanda yapacağı düzenlemeler ile birçok mikro ve küçük işletmenin önü açılacak."

"Ülkemizin ekonomik performansını artıracak"

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Genel olarak bakıldığında paketin, bütçe disiplininden vergi düzenlemelerine, güçlendirilmiş dijital hizmetlerden gıda arzı politikalarına, tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik politikalardan enerji verimliliğine Cumhurbaşkanlığımız nezdinde kurulacak yeni ofis başkanlıklarına ve çeşitli piyasa denetim mekanizmalarına kadar birçok konuyu detaylı şekilde ele alıyor. Sadece kısmi alanlara değil, bu şekilde ekonominin bütününe yönelik kapsayıcı bir paketin kararlılıkla uygulamaya geçmesinin ülkemizin ekonomik performansını artıracağına inanıyorum.

Sahanın nabzı tutularak ve ekonominin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan bu paketin, ekonomimizin yarınlara güçlü olarak taşınması açısından somut çözümler getirdiğine inanıyorum. Her zaman ifade ettiğimiz üzere, uygulamanın başarıya ulaşabilmesi için, birlik ve beraberlik içerisinde ve ekonominin tüm paydaşlarının desteği ile hareket etmenin çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum."