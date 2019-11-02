Son Dakika Haberleri: TÜMSİAD Trabzon Şubesi 'E-İhracaat Buluşmaları'na ev sahipliği yaptı
Son Dakika Ekonomi TÜMSİAD Trabzon Şubesi 'E-İhracaat Buluşmaları'na ev sahipliği yaptı

TÜMSİAD Trabzon Şubesi 'E-İhracaat Buluşmaları'na ev sahipliği yaptı

7 saat önce

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Trabzon Şubesi ve Worldef'in organizasyonu ile E-İhracat Buluşmaları toplantısı gerçekleştirildi.

TÜMSİAD Trabzon Şubesi 'E-İhracaat Buluşmaları'na ev sahipliği yaptı, System.String[]

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Trabzon Şubesi ve Worldef'in organizasyonu ile E-İhracat Buluşmaları toplantısı gerçekleştirildi.


Trabzon'da bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen buluşmaya Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca, TÜMSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜMSİAD Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca, tüm dünyada KOBİ'lerin ekonominin çekirdek gücü olarak görüldüğünü belirterek, "KOBİ'lerin esnek ve dinamik yapıları değişen piyasa koşullarına uyum sağlamalarına imkan vermektedir. Ülke ekonomilerinde sahip oldukları büyüklüğün yanı sıra ihracatta, istihdam ve yatırımda çok önemli yerleri bulunmaktadır. Dünyada her geçen gün ticari yöntemler değişmektedir. Uzun süreden beri e-ticaret, e-ihracat konusunda dünyamızda çok farklı bir ticaret sistem uygulanmaya başlanmıştır. Çin bu işin başını çekmektedir. Maalesef ülkemiz bu konuda geride kalmıştır. Yüzde 0.3 olan e-ihracatımız inşallah 2023 yılında yüzde 5 ile karşımıza çıkması hedeflenmektedir. KOBİ'lerimizi bu sistem hazırlamamız gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:00 Kaynak: İHA
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