Tümsiad Üyelerine İstihdam Destekleri Anlatıldı

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesi üyelerine istihdam destekleri hakkında bilgi verildi.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesi üyelerine istihdam destekleri hakkında bilgi verildi.



TÜMSİAD Konya Şubesi konferans salonunda düzenlenen programda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) destekleri işverenlere anlatıldı.



Programda konuşan TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, devlet desteklerinin iş veren ve çalışanların kalkınmasını hedeflediğini söyledi. Serçe, "Yapılan desteklerle ekonomi hareketlenecek, istihdam artacak. Bugün burada yapılan toplantı sayesinde de üyelerimiz verilen destekler hakkında eksiksiz bilgi sahibi olacak. Çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Murat Keleş konuşmasında, yeni işe başlayan bir çalışanın 3 ay boyunca tüm masrafını devletin karşılayacağını anlattı. Keleş, işverenlere bilgiler vererek istihdam destekleri hakkındaki soruları da cevaplandırdı. - KONYA

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