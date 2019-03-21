Son Dakika Haberleri: Tümsiad Üyelerine İstihdam Destekleri Anlatıldı

Tümsiad Üyelerine İstihdam Destekleri Anlatıldı

9 dakika önce

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesi üyelerine istihdam destekleri hakkında bilgi verildi.

Tümsiad Üyelerine İstihdam Destekleri Anlatıldı, System.String[]
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesi üyelerine istihdam destekleri hakkında bilgi verildi.

TÜMSİAD Konya Şubesi konferans salonunda düzenlenen programda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) destekleri işverenlere anlatıldı.

Programda konuşan TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, devlet desteklerinin iş veren ve çalışanların kalkınmasını hedeflediğini söyledi. Serçe, "Yapılan desteklerle ekonomi hareketlenecek, istihdam artacak. Bugün burada yapılan toplantı sayesinde de üyelerimiz verilen destekler hakkında eksiksiz bilgi sahibi olacak. Çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Murat Keleş konuşmasında, yeni işe başlayan bir çalışanın 3 ay boyunca tüm masrafını devletin karşılayacağını anlattı. Keleş, işverenlere bilgiler vererek istihdam destekleri hakkındaki soruları da cevaplandırdı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:10 Kaynak: İHA

Konya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Krizi Fırsata Çevirdiler! Kiralık Kaleciler Saatte 50 TL Kazanıyor Pınar Altuğ'dan "Kocanın Gençliğini Yedin" Diyen Takipçisine Sert Tepki Bu Kez Çalınan Ne Para Ne de Altın! Türkiye'nin Tahıl Ambarı Konya Ovası Alarm Veriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 14:19:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tümsiad Üyelerine İstihdam Destekleri Anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]