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TÜMTAL mezunlar buluşması

41 dakika önce

Karaman Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, birinci mezunlar buluşması gerçekleşti.

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Karaman Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, birinci mezunlar buluşması gerçekleşti.


Okul Müdürü Bülent Karademir, okulda düzenlenen buluşma programında yaptığı konuşmada, 2015 Temmuz itibari ile bu okulda görev yapmaya başladığını ve birçok mezunun simasını tanıdığını söyledi.

Hayatında yaşadığı en güzel anlardan birini bu buluşmada yaşadığını ifade eden Karademir, şunları kaydetti:


"Uzun zamandır böyle bir organizasyon yapmayı düşünüyorduk ama kısmet bugüneymiş. İlk defa böyle bir organizasyon yaptık. İnşallah bundan sonra her sene düzenli olarak daha kapsamlı organizasyonlar yapacağız. Davetimize icabet eden uzaktan yakından gelen tüm Temizel-Ünlü öğrencilerine hoş geldiniz diyor ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum."


Konuşma sonrası okul öğretmenlerinden Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Duran okul tarafından yapılan projeler ve etkinlikler hakkında mezun öğrencilere sunum yaptı.

Program çekilen toplu hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

Anadolu Lisesi, Okul Müdürü, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:04 Kaynak: AA
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