Son Dakika Haberleri: Tümtürk: İnsanlık, Doğu Türkistan'ı Görmüyor

Tümtürk: İnsanlık, Doğu Türkistan'ı Görmüyor

19 dakika önce

ÇİN'de hayatını kaybeden Doğu Türkistanlılar için Kahramanmaraş Ulu Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tümtürk: İnsanlık, Doğu Türkistan'ı Görmüyor, System.String[]
ÇİN'de hayatını kaybeden Doğu Türkistanlılar için Kahramanmaraş Ulu Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazdan sonra konuşan İYİ Parti İl başkanı Ahmet Çabukel ve Türk Ocakları Şube Başkanı Kemal Yavuz'un da katıldığı namazın ardından konuşan Doğu Türkistan Meclis Başkanı Seyid Tümtürk, "Doğu Türkistan'ı ne gören ne duyan ne de anlayan var" dedi.

BM ve Avrupa Parlamentosu raporlarına göre 1 milyon ancak kendi tahminlerine göre en az 3 ile 5 milyon Türk'ün Çin'de kötü muameleye maruz kaldığını söyleyen Tümtürk, "Bugün, insanlık üç maymunu oynayarak adeta seyirci kalmakta. Doğu Türkistan'ı ne gören ne duyan ne de anlayan var. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Doğu Türkistan'da yaşananlara karşı adaletli ve hakkaniyetli tavır sergiledi" diye konuştu. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:51 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Güncel
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